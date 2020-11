La película de Pedro Almodóvar, “Dolor y Gloria” y la cinta de Alejandro Amenábar “Mientras dure la guerra” han sido galardonadas con el premio a Mejor película española según la crítica y Mejor película española según los lectores, respectivamente, en los Fotogramas de Plata 2019, premios que otorgan los lectores de la revista.

“El hecho de que un premio me lo otorgue la crítica no es habitual en mi carrera, he tenido siempre más éxitos de público que de crítica. Pero estoy muy contento, y demuestra que la película ha llegado a todos los sitios por igual y ha emocionado a todos. Confirma la buena aceptación que ha tenido la película”, ha señalado Almodóvar.