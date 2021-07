Fotografía cedida este martes por el artista Rodolfo Peraza en la que se registró su obra "Jailhead.com", que hace parte de la exposición "Where There Is Power (Donde hay poder), coorganizada por Oolite Arts y que será inaugurada este miércoles en una galería de arte de Miami Beach (Florida, EE.UU.). EFE/Rodolfo Peraza

Fotografía cedida este martes por el artista Reginald O'Neal en la que se registró su obra "My Father" (Mi padre), que hace parte de la exposición "Where There Is Power (Donde hay poder), coorganizada por Oolite Arts y que será inaugurada este miércoles en una galería de arte de Miami Beach (Florida, EE.UU.). EFE/Reginald O'Neal