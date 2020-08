Imagen de la portada de Vogue en la que aparece por primera vez una adolescene, Dora Postigo, hija de Bimba Bosé. Dora Postigo lleva el arte en los genes, es la nueva revelación musical, una adolescente talentosa y ecléctica que, además de debutar en el cine con el director y actor Paco León, será este jueves portada de Vogue con una imagen en la que guarda un parecido increíble a su madre, Bimba Bosé. EFE/Ezra Petronio *****SÓLO USO EDITORIAL // NO VENTAS // NO ARCHIVO*****

Dora Postigo lleva el arte en los genes, es la nueva revelación musical, una adolescente talentosa y ecléctica que, además de debutar en el cine con el director y actor Paco León, será este jueves portada de Vogue con una imagen en la que guarda un parecido increíble a su madre, Bimba Bosé.

"Me impresiona ser portada de la revista Vogue, cuando me lo propusieron me quede en 'shock',", ha explicado este miércoles a Efe Dora Postigo, hija del realizador y músico Diego Postigo y de la polifacética Bimba Bosé, fallecida en enero de 2017 tras dos años de lucha contra el cáncer.