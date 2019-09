Este lunes se cumplen 50 años del estreno de "Dos hombres y un destino", uno de los mejores westerns de la historia, con una pareja protagonista de órdago (Paul Newman y Robert Redford, juntos por primera vez) en la piel de dos de los forajidos más recordados del cine: Butch Cassidy y The Sundance Kid.

Ganadora de cuatro Óscar (mejor guion original, mejor fotografía, mejor canción original -la inolvidable "Raindrops keep fallin' on my head"- y mejor banda sonora, ambas estatuillas para Burt Bacharach) y nominada a otros tres (mejor película, mejor director y mejor sonido), la cinta de George Roy Hill se ha convertido con el paso de los años en un clásico induscutible con su canto a la rebeldía y la libertad.