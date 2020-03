The Chainsmokers durante una actuación. EFE/WAEL HAMZEH/Archivo

El festival de música electrónica Dreambeach Villaricos, que se celebrará en Cuevas del Almanzora (Almería) del 5 al 9 de agosto, ha anunciado hoy que el dúo estadounidense de DJs The Chainsmokers se suma al cartel de su octava edición en medio de unos "tiempos difíciles".

En una nota, los organizadores del festival han señalado que este dúo ganó un Grammy en 2016 por su "inolvidable himno" 'Don't let me down', así como que "pasan por ser los DJs mejor pagados del mundo, según la revista Forbes", ingresando 46 millones de euros en el último año.