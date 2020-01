El festival de música electrónica 'Dreambeach Villaricos', que se celebrará del 5 al 9 de agosto en Cuevas del Almanzora (Almería), ha anunciado hoy que DJ Snake y otras once "estrellas de los estilos más demandados" se suman al cartel de su edición de 2020.

"El 'deejay' francés es un inagotable genio creador de 'hits' de baile en los que fusiona electrónica, ritmos tropicales y sonidos urbanos. Suyo es el himno generacional 'Turn down for what' (2013), incluido esta semana en el cuadro de honor de los 100 videoclips más vistos esta década en YouTube", han explicado en una nota los organizadores del festival.