Dulce Pontes, figura prominente de la música lusa, "fadista los lunes y viernes" y ávida buscadora de nuevos territorios el resto del tiempo, arranca hoy una gira de conmemoración de 30 años de carrera y vanguardia. Lo hace en España, no por casualidad.

"Madrid fue la primera ciudad donde canté fuera de Portugal y no se me va de la memoria cómo me recibió, con ese cariño increíble. Eso se te queda para siempre y mi relación se volvió muy estrecha. Quizás este público me conoce mejor que el de Portugal, donde nadie me ha llamado siquiera para hablar sobre este aniversario", expone a Efe la cantante.