Dwayne Johnson se reunirá con Jake Kasdan, el director de "Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017) y "Jumanji: The Next Level" (2019), en una comedia de temática navideña en Amazon.

La revista The Hollywood Reporter señaló este viernes que esta película, bajo el título provisional "Red One", se rodará en 2022 con la intención de estrenarse en 2023.