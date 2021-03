Fotografía cedida por Idioteque del músico Ed Is Dead. EFE

Fotografía cedida por Idioteque del músico Ed Is Dead. EFE

En su cruzada por sacar la música electrónica de las pistas de baile, el ganador de un Premio MIN al mejor disco de este género Ed Is Dead presenta estos días "Global Sickness", un álbum que es hijo de la pandemia tanto por el tiempo que ha podido regalarle como por el espíritu que lo irradia.

"Este es un disco para escuchar a 36 minutos de que llegue el final del mundo", cuenta a Efe su autor, el DJ español Edu Ostos, sobre el cuarto trabajo de su carrera, el que toma el relevo al galardonado "Your Last 48 Hours" (2018).