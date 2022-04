El cantautor británico Ed Sheeran ganó este miércoles su batalla legal en el Tribunal Superior de Londres sobre el derecho de autor de la exitosa canción "Shape of You", del año 2017, después de que fuese acusado de plagio.

La Justicia británica ha rechazado que Sheeran y sus coautores de "Shape of You", John McDaid -de Snow Patrol- y el productor Steven McCutcheon, plagiasen la canción "Oh Why", de Sami Choki, de 2015.