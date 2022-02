El cantante británico Ed Sheeran, que abrió anoche la gala de los premios de música Brit, ha confirmado que este viernes sacará una nueva canción con Taylor Swift.

Aunque no ha revelado detalles del trabajo, los seguidores del músico anticipan que será una remezcla de "The Joker and the Queen", que salió en el cuarto álbum de estudio de Sheeran.