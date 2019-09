En su primer papel para Telemundo en el thriller "No te puedes esconder", Eduardo Noriega es Daniel, un expolicía convertido en asesino a sueldo que ha requerido del actor una gran preparación: "Es el papel con más exigencia física que he hecho, me sorprende a mi edad me llamen para hacer acción".

Así lo explica en una entrevista a Efe el actor cántabro de 46 años, que muestra su sorpresa sobre la composición del elenco de la serie, con la mexicana Blanca Soto junto a Maribel Verdú o Iván Sánchez porque "un reparto encabezado por cuarentones es gratificante, pero muy raro de ver".