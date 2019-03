El archivo gráfico de la agencia EFE participa, junto a 110 instituciones de renombre de 23 países, con una colección de 33 fotos sobre inventos e inventores españoles en la exposición sobre descubrimientos a lo largo de la historia de la humanidad organizada por el Instituto Cultural de Google y que reúnen colecciones, historias y conocimientos interactivos.

La colección de EFE se titula "Inventores e inventos españoles: cuando la creatividad cambia tu vida" https://artsandculture.google.com/exhibit/BAISPxcUlhykIQ?hl=efe con fotos del archivo gráfico de la agencia y en la que se habla de los más conocidos inventos españoles, como el submarino de Isaac Peral, el autogiro de Juan de la Cierva, el traje de presurizado para viajes estratosféricos de Emilio Herrera, el funicular de Leonardo Torres Quevedo o el tren articulado Talgo de Alejandro Goicoechea.

Pero tampoco faltan los que tuvieron ideas para mejorar la vida como Manuel Jalón con la fregona y la jeringuilla de un solo uso; Enric Bernat, el caramelo "chupa chups"; Alejandro Finisterre, el futbolín; Juan de la Cierva con el "foto finish"; las patentes conseguidas por Barreiros para transformar los motores de gasolina en diesel; la bióloga Margarita Salas por sus trabajos en biología molecular; el escritor Alberto Vázquez Figueroa por su planta desalinizadora de agua marina mediante ósmosis inversa.

También están los ingenieros Antonio Ibáñez, que tiene firmadas más de 200 patentes, José Angel Avila por innovar las señales del sistema de comunicaciones europeo Galileo y José Luis López, por su sistema para mantener la estabilidad en los trenes Talgo.

En la exposición, titulada a nivel global "Once Upon a Try", se pueden explorar más de 400 exposiciones interactivas que rinden homenaje a los grandes avances en ciencia y tecnología de la humanidad, a los visionarios que dieron forma a nuestro mundo, así como las historias de fracasos épicos y accidentes felices.

"Once Upon A Try" también permite emplear "Street View" para recorrer los lugares de grandes descubrimientos, desde las profundidades subterráneas dentro del Gran Colisionador de Hadrones del CERN hasta la Estación Espacial Internacional.

Asimismo, se pueden ver más de 200. 000 objetos de alta definición, incluido el primer mapa registrado de América que data de 1508 y las cartas de Albert Einstein, nunca publicadas antes en línea.

El archivo gráfico de EFE ha realizado diversas exposiciones virtuales con el Instituto Cultural de Google que ponen de relieve la importancia y riqueza de su colección que cuenta con más de dieciocho millones de fotografías desde el siglo XIX hasta nuestros días y cuya parte digitalizada puede verse en http://www.lafototeca.com/.

En concreto EFE ha publicado 13 reportajes sobre las figuras de la edad de oro del deporte español, la celebración del cuarto centenario de Miguel de Cervantes con cuatro reportajes sobre su vida y obra, la presencia de Salvador Dalí en España, Andalucía como un destino de cine o los cuatro siglos de historia de la plaza Mayor de Madrid.

Pero también hay colecciones de fotos históricas de gran valor sobre la Guerra del Rif (1920-1926) y la Guerra Civil (1936-1939) , con las primeras imágenes tras el estallido del conflicto y Madrid en guerra que tiene algunas fotos desconocidas del fotógrafo republicano Juan Guzmán, o el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 con las imágenes del golpista Tejero en el Congreso de los Diputados captadas por los fotógrafos de EFE Manuel Pérez Barriopedro y Manuel Hernández de León.