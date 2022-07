El estudio Lionsgate confirmó este lunes que el actor Peter Dinklage, conocido por su papel de Tyrion Lannister en "Game of Thrones", se incorporará a la precuela "Hunger Games", titulada "The Ballad of Songbirds and Snakes".

Dinklage encarnará al decano Casca Highbottom en esta película que se sitúa varias décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen en la saga original de "Hunger Games" y relatará el ascenso de Coriolanus Snow como líder autócrata del estado de Panem.