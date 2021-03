El actor alemán Tom Schilling cumple con su interpretación de Jakob Fabian en la adaptación al cine de un clásico del escritor Erich Kästner su sueño de trabajar con el cineasta Dominik Graf en uno de los cuatro filmes que optan este año al Oso de Oro de esta atípica Berlinale virtual.

En una mesa redonda virtual con varios medios extranjeros, entre ellos Efe, Schilling (1982) confiesa que no conocía el libro de Kästner en el que se basa "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" ("Fabian - Going to the Dogs") ni está particularmente interesado en el tiempo de entreguerras en el que transcurre la trama.