La victoria de Pol Granch en el programa de talentos "Factor X" fue el primer síntoma de que había una estrella en ciernes en él, con una personalidad muy marcada que dejó asomar en su debut discográfico y que ahora parece a punto de explotar con nuevas canciones y su salto a "Élite", una de las grandes series de la ficción mundial.

"No me creo nada de lo que está pasando. Estamos a tope entre unas cosas y otras y por eso creo que este es el primer año de Pol Granch en serio", comenta en una charla con Efe, antes de reconocer que su transición al mundo de la interpretación no ha sido fácil. "Entré muy cagado, porque es otro mundo, pero he ido aprendiendo de todos y ahora me siento más cómodo", apunta.