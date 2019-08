El Arenal Sound ha brindado hoy homenaje a los principales artistas que han pasado por la cita musical de Burriana durante sus 10 años de andadura con una actuación de David Rees y The Girl and the Piano, interpretando temas de los principales cabezas de cartel.

Después de una primera jornada rendida a los ritmos cada vez más imperantes en la cita musical -el reguetón y el trap-, la noche del viernes ha otorgado cierta tregua con el concierto de Zahara y también con Dorian, banda ya veterana en el "maravilloso" Arenal, según ha asegurado su vocalista Marc Belly antes de desplegar un "repertorio muy potente", plagado de himnos pop.