Una mujer observa la obra titulada "La antigua primera línea alemana" The Old German Front Line' by British artist Charles Sims durante la presentación a los medios de la exposición 'Consecuencias: el Arte a raíz de la I Guerra Mundial" en las galerías Tate de Londres, Reino Unido, hoy, 4 de junio de 2018. La muestra abrirá sus puertas al púnlico del 5 de junio al 23 de septiembre. EFE