Tres obras de la artista portuguesa Joana Vasconcelos, "Marilyn (PA) 2011, "Finisterra" 2018 y "I´ll Be your Mirror 2018" ( d a i), en la exposición que el Museo Guggenheim dedica a la artista contemporánea portuguesa de mayor proyección internacional del momento titulada "I'll be your mirror" (Quiero ser tu espejo). EFE