El artista manchego Pepe Carretero presentó hoy en la Real Academia de España en Roma la exposición "La realidad de los sueños", con cuadros en los que dibuja sus sueños, algunos reales con sus familiares, y otros que representan pesadillas o imágenes surrealistas que tratan temas como la muerte o la sexualidad.

"Soy el primer sorprendido por los cuadros. Si yo ya lo supiera todo, me aburriría de pintarlos. Hay sueños que me hacen gracia, otros me agobian. Siempre me acuerdo de los que más me impresionan", explicó Carretero a Efe sobre cómo dibuja sus cuadros, en los que no pretende interpretar de forma minuciosa sus sueños.