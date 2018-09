Con historias de gente anónima el realizador italiano Roberto Minervini ha construido un documental en el que reflexiona sobre el racismo hoy en Estados Unidos y sobre "la historia de la realidad afroamericana", un trabajo que, aseguró emocionado, "va más allá del cine".

"Es un trabajo que solo se puede hacer con cierta gente", dijo el realizador al borde de las lágrimas en la rueda de prensa de presentación en la Mostra de Venecia de "What you gonna do when the world's on fire?", el único documental a competición en esta 75 edición.