La plaza de toros de El Bibio de Gijón no volverá a albergar la tradicional feria taurina de Begoña, ya que el Ayuntamiento de la ciudad no renovará la concesión del coso por considerar que no se pueden utilizar los toros para “desplegar una ideología contraria a los derechos humanos”.

“Se ha acabado la feria taurina”, ha afirmado la alcaldesa de Gijón, Ana González, en declaraciones a los periodistas, tras sostener que lo sucedido en la última corrida de la feria de este año, donde dos de los morlacos de la ganadería de Daniel Ruiz se llamaban “Feminista” y “Nigeriano”, ha suscitado gran malestar entre asociaciones feministas y animalistas y ha precipitado una decisión que ya estaba prevista.