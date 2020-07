Sergio Bernal, siete años primer bailarín del Ballet Nacional de España y premio "Positano" de danza, ha decidido "abrazar sus miedos" e independizarse, una nueva vida que comenzará despidiéndose en El Escorial del "sergio clásico": "quiero dedicarme al flamenco", anuncia en una entrevista con EFE.

Bernal (1990), que fue nombrado el año pasado Embajador de las Artes del Reino Unido por la Parliamentary Society of Arts, Fashion and Sports, tiene el premio Positano "Leonides Massine", es uno de los "30 under 30" de la revista Forbes, ha sido candidato a Mejor Actuación Masculina de Ballet Clásico de los UK National Dance Awards, por "El Cisne", y la figura del BNE.