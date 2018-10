El flamenco ya tiene su hueco estable en China y, gracias a la apertura que el gigante asiático está viviendo en los últimos años, cada vez son más las personas atraídas por este baile en el que muchos chinos encuentran una forma de quitarse la coraza y expresarse.

"Cuando era niña, la gente me decía 'tienes que seguir esta línea, no puedes ser tú misma, no puedes mostrar tu yo real' pero el flamenco te ofrece otra forma de hacerlo, de expresarte, de abrirte y mostrar tus sentimientos", cuenta a Efe Jennifer Hu, que lleva unos doce años bailando.