Vende 100.000 copias físicas de cada CD, es el artista que más veces ha actuado y llenado el Wizink Center de Madrid y las descargas del primer single de su último disco, "El danzar de las mariposas", se cuentan por millones, pero El Barrio sigue siendo un semidesconocido: "En muchas partes de España me ignoran".

"Es normal. No puedo gustarle a todo el mundo. No puedo obligar a nadie a gustarle aunque es verdad que cada vez hay más gente que me conoce... como en Chile, Argentina o Perú", explica en una entrevista con Efe con motivo del lanzamiento, el próximo viernes, del disco, el décimotercero de su carrera.