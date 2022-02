"No pasa nada si no te gustan Las Meninas", afirma Miguel Ángel Cajigal, 'El Barroquista', en su libro "Otra historia del arte", en el que pone de manifiesto que "hay mucho arte de altísima calidad que no figura en los grandes museos, más allá de los canónicos Velázquez, Goya o Picasso".

Que el arte español se sustente en el tridente Velázquez, Goya y Picasso es para Cajigal "el resultado de las políticas museísticas, que luego se reflejan en programas educativos y formativos", ha dicho en una entrevista con EFE.