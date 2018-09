El ilustrador y humorista gráfico bilbaíno Asier Sanz ha sido reconocido como el autor de la mejor portada publicada en el mundo sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La ilustración de Sanz ocupa la portada del libro "Fake Views? The Donald Trump Book Covers", que acaba de publicar el escritor británico Ben Arogundade y que recoge en sus 240 páginas las mejores primeras páginas sobre Trump en publicaciones como Time, The New Yorker, Rolling Stone, Esquire, The New York Times, The Economist y Der Spiegel, entre otros medios de comunicación.