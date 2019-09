El maestro de la intriga y el espionaje John le Carré sacará el mes próximo una nueva novela, centrada esta vez en un Reino Unido dividido por el "brexit" y controlado por un gobierno conservador minoritario de "diez gruñones".

El libro lleva el título de "Agent running in the Field" (Agente corriendo por el campo), ambientado en el Reino Unido de 2018, con un ministro de Exteriores "ignorante" -cargo ocupado entonces por el actual primer ministro, Boris Johnson-, y divisiones entre el país y el resto de Europa, revela hoy el diario "The Guardian".