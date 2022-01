A finales de 1938, el destructor de la Armada española "José Luis Díez" vivió sus últimos días frente a Gibraltar, tratando de escapar de los ataques de los barcos del bando sublevado. No lo consiguió, a pesar de que en su lucha contó con la ayuda de muchos gibraltareños.

Un libro, "Red Ship and Red Tape. The José Luis Díez and Gibraltar", rescata ahora este capítulo de la historia de la Guerra Civil española, que muestra como en el Peñón, la ciudadanía y las autoridades militares británicas no sentían de la misma forma la contienda en el país vecino.