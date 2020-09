Foto cedida de la portada del disco de Melanie C. EFE/ Conor Clinch

Melanie C desempolva el chándal de tactel y los "croptops" deportivos de su etapa con Spice Girls en una nueva fase profesional y personal en la que, con otro disco en solitario a la vista, ha decidido abrazar la suma de las partes que la han convertido en quien es y poner al mundo a bailar.

"Cuando el año pasado volví de gira con ellas, me di cuenta de que soy 'Sporty Spice' pase lo que pase y que es de hecho como más cómoda me encuentro", afirma sin ambages a Efe la británica ante el lanzamiento este viernes de "Melanic C", su octavo álbum de estudio fuera de su antiguo grupo.