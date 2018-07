Una de las bandas de mayor éxito de los 90, los escoceses Texas, han cautivado esta noche a las más de 2.000 personas que han asistido al concierto del Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell.

La banda, liderada por Sharleen Spiteri, no ha decepcionado a sus fanes, que han pasado las dos horas de concierto cantando, bailando y aplaudiendo sus grandes éxitos como "I Don't Want a Lover", "Say What You Want" o "Summer Son", que ha alternado con los temas de su último trabajo, Jump on Board.