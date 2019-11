La muerte no resuelta de un secretario de la ONU, la corrupción política en España y la lucha feminista en Macedonia optan mañana a los Premios Lux del Parlamento Europeo, un galardón que aporta una enorme visibilidad a unos filmes que llegan a muchos más países de lo que hubieran soñado.

En eso coinciden, en entrevistas con Efe, los equipos de las tres películas nominadas: el filme español "El reino", de Rodrigo Sorogoyen; el macedonio "God exists, her name is Petrunya", de Teona Strugar, y el documental danés "Cold case Hammarskjöld", de Mads Brügger.