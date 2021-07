Foto facilitada sin fechar de un decorado de la película "Parada en el infierno" (Stop Over in Hell), en la Dehesa de Navalvillar, en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Cineastas madrileños lloran estos días el derribo del último decorado original de películas del oeste en la Comunidad de Madrid, que se encontraba en la Dehesa de Navalvillar de Colmenar Viejo, cuyo Ayuntamiento no accedió a las peticiones de los amantes del séptimo arte de mantenerlo en pie para darle una segunda vida a este espacio de culto. EFE/Asociación "Colmenar Viejo, tierra de cine"