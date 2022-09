Las historias contadas por las directoras tienen un espacio de encuentro y visibilidad en Generamma, el Festival de Cine Realizado por Mujeres que se celebra en Chiclana de la Frontera (Cádiz) del 7 al 11 de septiembre y que este año programa dos cintas preseleccionadas para los Óscar por la Academia de Cine, “Cinco Lobitos” y “Alcarràs”. Generamma ayuda a “corregir un desequilibrio que se da en otros festivales” como el de San Sebastián, donde este año solo tres de las 19 películas que compiten en la Sección Oficial están dirigidas por mujeres, cuenta a EFE la directora de este certamen, Oliva Acosta. Creado por Asociación Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales (AAMMA), esta muestra nació ante la dificultad de conseguir cada año espacios de visibilidad en los festivales y, aunque poco a poco se ha ido ganando terreno, “ha costado mucho trabajo que nos dieran nuestro sitio”, señala. Acosta interpela a quienes dicen que festivales como el suyo no son necesarios y les pregunta: “¿Por qué no, si vivimos en un mundo con festivales todo de hombres?”. "Cuando ese desequilibrio cambie y los festivales sean igualitarios y haya una representación femenina paritaria, no hará falta certámenes como el nuestro”, asume la directora, quien asegura que no van a estar esperando “hasta 2050” a que esa desigualdad acabe. “Hacemos ahora el nuestro y ya”, apostilla. En su segunda edición se van a proyectar “algunas perlas del cine español de la temporada”, películas con un destacado palmarés (Oso de Oro en Berlín, Biznaga de Oro en Málaga, nominaciones a los Goya y preseleccionadas para los Óscar) que “demuestra no solo la calidad de las cineastas sino la excelencia del trabajo que hacen”. “Hemos elegido seis películas que han ganado de todo y que se lo van a seguir llevando”, vaticina la directora en alusión a “Cinco Lobitos”, de Alauda Ruiz de Azúa, cinta que inaugura este festival el 7 de septiembre y que obtuvo la Biznaga de Oro en Málaga. Encontrar estas “joyas” de la cinematografía española con sello femenino en este 2022 ha sido “facilísimo”, en palabras de su organizadora, que confiesa haber dejado fuera cintas “muy interesantes”. Según el informe anual de 2021 de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, la representación de las mujeres en cargos como Dirección suponen solo el 19 % del sector frente a un 80 % de hombres.

Por María José Romero