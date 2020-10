La directora de la película húngara "Preparations to be together", que ha sido galardonada con la Espiga de Oro en la 65ª Seminci, Lili Horvát intervienen por videoconferencia este sábado durante el palmarés de la sección oficial de la 65ª Seminci junto al resto de los jurados de las diferentes secciones competitivas. EFE/ Nacho Gallego

La Espiga de Oro de la 65º Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha sido para el filme húngaro "Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time", dirigida por Lili Horvát, Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director, y protagonizada por Natasa Stork, Mejor Actriz del festival.

Tres de los principales premios del festival vuelan a Hungría gracias a una cinta que relata la relación entre Márta (Natasa Stork), una neurocirujana que abandona su carrera en Estados Unidos para regresar a Budapest junto a un compatriota con el que se citó en el Puente de la Libertad para comenzar una nueva vida.