Irán cerró el desfile de aspirantes al Oso de la Berlinale con "There is no Evil", presentado en ausencia de su director Mohammad Rasoulof por imperativos de Teherán, una situación reincidente para los cineastas iraníes en festivales europeos.

Una silla vacía y el letrero del nombre del director reprodujeron lo vivido con Jafar Panahi, ganador con "Taxi" del Oso de Oro en 2015, premio que recogió entre lágrimas su sobrina. "There is no Evil" era la última película de la sección oficial, en una jornada compartida con la franco-camboyana "Irradiés", de Rithy Panh, una denuncia del horror de la guerra.