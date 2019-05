3 may. 2019

EFE Bilbao 3 may. 2019

El director y guionista californiano Fred Dekker, responsable de películas como "Night of the Creeps" y guionista de "The Predator", aseguró este viernes en la ciudad española de Bilbao que las redes sociales "están matando a las películas".

Dekker se encuentra en la capital vizcaína para recibir el premio honorífico 'Estrella del FANTástico' en la gala inaugural de la 25 edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao, que se celebrará hasta el próximo 11 de mayo.