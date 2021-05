Convertir una grafía de origen chino en un árbol o en agua que fluye, así como crear un ecosistema de seres vivos que corren por las paredes o por entre los pies de los visitantes es posible a partir de este lunes en CaixaForum Barcelona, gracias al colectivo artístico internacional teamLab.

Entre hoy y hasta el 9 de enero de 2022, la Sala 4 de la institución barcelonesa presenta dos instalaciones de grandes dimensiones, "Born From the Darkness a Loving, and Beautiful World" y "Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn", que permiten, según el miembro del grupo y director de comunicación, Takashi Kudo, "crear un mundo precioso".