Pese a considerar que no se trataba de una historia "muy visual" Sala ha hecho de "Novela de ajedrez" de Stefan Zweig, una adaptación al cómic en la que consigue, según explica en una entrevista con Efe, que la belleza estética dulcifique la dureza de la narración.

Pese a considerar que no se trataba de una historia "muy visual", el historietista francés David Sala ha hecho de "Novela de ajedrez" de Stefan Zweig una adaptación al cómic que, bajo el nombre "El jugador de ajedrez", consigue que la belleza estética dulcifique la dureza de la narración.

"Es un libro que he mantenido siempre en un rincón de mi cabeza a pesar de no tratarse de una historia muy visual. Me parecía que era un hermoso desafío gráfico y narrativo", cuenta a Efe Sala (Décines, Francia, 1973) el origen de esta obra publicada en España por Astiberri.