Hace nueve años Paco León, en asociación con las productoras Letsgo e Yllana, puso en pie un nuevo formato teatral, "The Hole", una mezcla de cabaré, teatro, terror y desnudos al que su éxito virtual durante el confinamiento le ha dado la nueva vida que disfrutará desde mañana al aire libre.

"Después de haber estado en los últimos siete años por toda España y países como Italia, Francia, Argentina y México decidimos parar pero durante el confinamiento subimos en streaming los espectáculos de la saga -"The Hole", "The Hole 2" y "The Hole Zero"- y nos hemos animado a recuperarlo", ha detallado en declaraciones a EFE Iñaki Fernández, máximo responsable de Letsgo.