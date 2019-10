Craig Mazin, el creador de la aclamada serie limitada "Chernobyl", ha sido contratado por Disney para relanzar y reinventar la saga "Pirates of the Caribbean", informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Mazin, que trabajó también en la segunda y tercera película de "The Hangover" y que tiene pendiente de estreno la nueva "Charlie's Angels", escribirá el guion de la próxima película de "Pirates of the Caribbean" junto a Ted Elliott, quien conoce perfectamente esta serie de películas de aventuras.