Imagen facilitada por la Bienal de Venecia del director del Festival, Alberto Barbera, que defiende, en una entrevista concedida a Efe, su decisión de apostar por celebrar el certamen en plena pandemia por la necesidad de impulsar el sector del cine a nivel mundial, que a su juicio "no puede permitirse seguir bloqueado". EFE/ *****SÓLO USO EDITORIAL // NO VENTAS // NO ARCHIVO*****