El director teatral ruso Kirill Serébrennikov (d), la directora teatral Sofia Apfelbaum (i) y el productor de teatro del centro Gogol, Alexei Malobrodsk (c), asisten a su juicio en los juzgados del distrito de Meshansky en Moscú (Rusia) hoy, 7 de noviembre de 2018. Hoy comienza el juicio por malversación de fondos públicos contra Serébrennikov. EFE

El director teatral ruso Kiril Serébrennikov, acusado de malversación de fondos públicos y en arresto domiciliario desde hace más de un año, se declaró hoy no culpable en el tribunal Meschanski de Moscú donde comenzó el juicio en su contra.

"No me reconozco culpable, porque nunca le he robado nada a nadie", dijo Serébrennikov al inicio de la sesión judicial.