El enigmático Banksy llega a Latinoamérica, con primera parada en Chile

Un grupo de personas asiste el 24 de mayo, a la exposición "The Art of Banksy: Without Limits" en el Centro Gabriela Mistral (GAM) de Santiago (Chile). EFE/ Alberto Valdés

