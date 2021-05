18 may. 2021

EFE Bilbao 18 may. 2021

El festival Bilbao BBK Live ha decidido cancelar su edición de este año y posponer su decimoquinta edición a 2022, una suspensión que probablemente podría afectar también al Azkena Rock de Vitoria.

Tras suspender el festival el año pasado, los organizadores, Last Tour, han apurado para decidir si mantenían o no la edición de este año, prevista para el 8-10 de julio, pero definitivamente han decidido suspenderla. Tenía previsto contar con artistas del nivel de The Killers, Kendrick Lamar o Pet Shop Boys.