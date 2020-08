El Festival de Cine de San Sebastián acogerá el estreno mundial de "We Are Who We Are", una serie de ocho episodios dirigida por Luca Guadagnino para HBO-SKY que se programará íntegramente, en su forma cinematográfica de 7 horas y 50 minutos, en la Sección Oficial, dentro de las proyecciones especiales.

Por primera vez, el director nominado al Óscar Luca Guadagnino lleva su estilo cinematográfico único a la televisión con este proyecto, que explora la amistad, el primer amor y la identidad a través de dos adolescentes que viven en una base militar estadounidense en Italia, ha anunciado el Zinemaldia en un comunicado.