El Festival Internacional de Benicàssim, que se celebrará del 16 al 19 de julio por primera vez bajo la dirección de The Music Republic (organizadora del Arenal Sound), ha añadido al cartel de su vigésima sexta edición al británico Liam Gallagher, que traerá al FIB su último trabajo, "Why Me? Why Not?".

Según han indicado fuentes de la organización, la confirmación del exlíder de Oasis -junto a su hermano Noel- es un "regalo sorpresa" para los seguidores antes de las fiestas navideñas.