La película "Preparations to be together for an unknown period of time", de la realizadora húngara Lili Horvát, ha ganado la Espiga de Oro de la 65ª Semana Internacional de Cine de Valladolid, y la protagonista de este filme, Natasa Stork, ha sido distinguida como la mejor actriz.

La Espiga de Plata ha recaído en el largometraje "Gaza mon amour", de los hermanos palestinos Tarzan y Arab Nasser, y el galardón al mejor actor sido para el israelí Shai Avivi por su interpretación en "Here we are", de su compatriota Nig Bergman.