La película islandesa "Lamb" ha obtenido el Premio a la Mejor Película del Festival de Cine Fantástico de Sitges y su protagonista, Noomi Rapace, conocida por su papel de Lisbeth Salander en la saga "Millennium", el galardón a la Mejor Actriz, compartido con Susanne Jensen por "Luzifer".

El jurado ha buscado soluciones salomónicas en una edición muy disputada y ha otorgado el Premio Especial del Jurado a "After Blue" y menciones especiales a "The Blazing Wold", "The Execution" y "The Innocents"