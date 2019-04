Fotograma cedido donde aparecen (de i-d) Joonas Suotamo como Chewbacca, el robot BB-8, el robot C3PO, Daisy Ridley como Rey, Oscar Isaac como Poe Dameron, y John Boyega como Finn, durante una escena de la película "Episode IX: The Rise Of Skywalker" de la cual se presentó este viernes un avance durante la convención Star Wars Celebration, organizada en Chicago, Illinois (EE.UU.). EFE/LucasFilm Ltd.